Председатель юридического комитета Джерролд Надлер заявил, что Палата представителей Конгресса США запросит данные о возможном злоупотреблении властью, коррупции и других «преступлениях» президента Дональда Трампа.

На телеканале ABC Надлер сообщил, что в Белый дом, Минюст и другие ведомства будут направлены более чем 60 запросов.

Кроме того, запросы будут сделаны Дональду Трампу — младшему и финансовому директору компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу.

В числе прочего Трампа обвиняют в препятствовании правосудию во время расследования «российского дела».

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