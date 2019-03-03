Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье министрам своего правительства, что основной темой его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля был Иран.

Как передает ТАСС, с соответствующим заявлением премьер выступил на еженедельном заседании своего кабинета.

«На неделе я встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Основой наших обсуждений был иранский вопрос. Я однозначно дал понять, что Израиль не допустит создания иранского военного плацдарма в Сирии, что мы [Израиль] продолжим военные действия против Ирана», — цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

«Мы договорились о продолжении координации действий между российской армией и Армией обороны Израиля, а также о достижении общей цели — выводе из Сирии иностранных войск, введенных после начала гражданской войны. Мы договорились создать общую группу, которая совместно с другими источниками будет работать для достижения этой цели», — продолжил премьер.

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