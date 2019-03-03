50-летняя мать четверых детей и бабушка двоих внуков Мишель Холл из Неаполя (штат Флорида, США) перепутала беременность с симптомами менопаузы. Как передает The Daily Mail, женщина и ее близкие были шокированы, когда обследование в больнице выявило у нее беременность на сроке 26 недель.

Беременность Мишель протекала без набора веса и утренней тошноты. Боли в животе женщина принимала за симптомы климакса и волчанки, с которой она борется на протяжении 40 лет. Положительный тест на беременность буквально шокировал Мишель и ее близких. У женщины не было месячных на протяжении года, и ранее врачи констатировали у нее начало менопаузы.

На 35-ой неделе беременности Мишель родила ребенка путем кесарева сечения. Как у матери, так и у ребенка были некоторые проблемы со здоровьем. Так, малышу потребовались 12 дней интенсивной терапии в связи с проблемами с дыханием и апноэ.

Однако уже 7 января текущего года ребенок был выписан домой. По оценке врачей, его развитие протекает нормально.

Minval.az