Иран не нуждается в чьих-либо разрешениях на развитие национальной ракетной программы, она направлено на оборонительные задачи, заявил журналистам в воскресенье глава Высшего совета национальной безопасности страны генерал Али Шамхани.

«Что касается дальности, мощности, точности и быстрой подготовки к пускам, которые являются четырьмя основными темами наших ракетных разработок, мы ни с кем не консультируемся и не спрашиваем разрешения», — сказал А.Шамхани.

«То, что мы делаем, определяется потребностями нашей обороны», — добавил он.

Как сообщает Интерфакс, в ответ на вопрос о военном присутствии в Сирии А.Шамхани сказал, что иранские военные находятся в стране в качестве советников и будут оставаться там до тех пор, пока этого хотят сирийские власти.

Minval.az