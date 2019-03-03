Президент США Дональд Трамп, выступая в субботу с речью на Конференции консервативных политических действий, заявил, что так называемый «халифат» ИГ будет полностью разбит в ближайшие дни.

«Сегодня-завтра халифат будет повержен на 100%», — заявил он.

По словам Д.Трампа, ранее некоторые американские генералы ему говорили, что уничтожение ИГ займет около двух лет, но он отвергал их слова, утверждая, что это слишком долго. Затем он отправился в Ирак, где американские военнослужащие ему сказали, что добиться этого можно быстрее, если атаковать террористов из большего числа точек, сообщает ВВС.

«Если вы нам разрешите, мы можем их атаковать с разных сторон, и даже с базы, на которой вы сейчас находитесь. И террористы так и не узнают, откуда по ним ударили», — процитировал Д.Трамп слова американского военнослужащего, с которым он общался на базе в Ираке.

В декабре 2018 года Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии.

Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.