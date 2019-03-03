Онлайн-ретейлер Amazon собирается открыть новую сеть продуктовых магазинов, первый из них начнет работать уже в 2019 году. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, в Amazon рассчитывают, что десятки торговых точек появятся в нескольких крупнейших американских городах, в том числе в Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), Чикаго (штат Иллинойс), Вашингтоне (округ Колумбия) и Филадельфии (штат Пенсильвания). При этом, первый магазин, как предполагается, откроют в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в конце года. Компания уже заключила не менее двух контрактов на аренду помещений.

Как отмечается в материале, новые магазины будут отличаться от сети Whole Foods Market, которую контролирует Amazon. В ней продают преимущественно органические продукты питания без искусственных консервантов и красителей.

В компании, в частности, рассматривают возможность приобретения уже существующих торговых точек для последующего их включения в сеть. Согласно одному из рассматриваемых в Amazon планов, компания может открыть в общей сложности 2 тыс. магазинов.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

В Amazon работают более 600 тыс. человек, она базируется в Сиэтле. Безос является сейчас самым богатым человеком в мире. По оценкам агентства Bloomberg, его состояние превышает $138 млрд.

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