Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна намерена в 2023 году презентовать первый истребитель собственного производства, пишет агентство «Анадолу».

По словам вице-президента, презентация первого турецкого истребителя состоится в 2023 году, а на вооружение его планируют принять к 2031 году.

«Мы сможем увидеть его в небе уже в 2026 году», — сказал Октай.

О намерениях Турции создать собственный истребитель стало известно в 2017 году.

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС нейтрализовали семь террористов на севере Ирака.

Minval.az