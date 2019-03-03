Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна намерена в 2023 году презентовать первый истребитель собственного производства, пишет агентство «Анадолу».
По словам вице-президента, презентация первого турецкого истребителя состоится в 2023 году, а на вооружение его планируют принять к 2031 году.
«Мы сможем увидеть его в небе уже в 2026 году», — сказал Октай.
О намерениях Турции создать собственный истребитель стало известно в 2017 году.
Ранее сообщалось, что турецкие ВВС нейтрализовали семь террористов на севере Ирака.