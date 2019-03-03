Биограф английской королевской семьи Анна Пастернак заявила, что против жены принца Гарри Меган Маркл готовят заговор, сообщает Mirror.

По ее словам, в Букингемском дворце некие «люди в сером» увидели в герцогине Сассекской угрозу для трона и разрабатывают план по ее свержению.

«Я переживаю за Меган и Гарри, — призналась Пастернак. — Я боюсь, их звезда поднимется так высоко, что придворные, которых принцесса Диана называла «людьми в сером», станут угрозой для наследника».

«Меган как граната, которую бросили в эту архаичную систему. Взрывы уже начались и, я думаю, еще продолжатся», — продолжила Пастернак. Однако писательница надеется, что народ все же увидит в Меган Маркл добрую, остроумную и достойную женщину, которую оклеветали несправедливо.

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