Ежегодные совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи пройдут с 4 по 12 марта и будут носить новое название — «Тонмэн» вместо привычного Key Resolve, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах.

Ранее учения Key Resolve носили название Team Spirit. В воскресенье Пентагон сообщил, что США и Южная Корея договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.

«Командно-штабные учения, которые проводились под названием Key Resolve, переименованы в «Тонмэн». Период учений – семь дней за исключением выходных», — говорится в сообщении Ренхап.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на два американских источника распространила информацию о том, что американские военные намерены сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможных будущих военных учениях США с Южной Кореей напомнил, что отказался от этого и пожаловался на их дороговизну.

Южная Корея неоднократно предпринимала попытки договориться с США о взаимоприемлемом разделении расходов. Вашингтон требовал от Сеула взять на себя расходы по переброске с американских баз стратегических вооружений на совместные военные учения на полуострове. Однако 12 июня 2018 года на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что прекратит дорогостоящие учения, если переговоры с Северной Кореей будут идти должным образом. После этого Южная Корея выразила надежду, что доля расходов южнокорейской стороны на военные нужды будет сокращена, однако американская сторона не пошла на подобные уступки.

Minval.az