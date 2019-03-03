Ежегодные совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи пройдут с 4 по 12 марта и будут носить новое название — «Тонмэн» вместо привычного Key Resolve, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах.
Ранее учения Key Resolve носили название Team Spirit. В воскресенье Пентагон сообщил, что США и Южная Корея договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.
«Командно-штабные учения, которые проводились под названием Key Resolve, переименованы в «Тонмэн». Период учений – семь дней за исключением выходных», — говорится в сообщении Ренхап.
Южная Корея неоднократно предпринимала попытки договориться с США о взаимоприемлемом разделении расходов. Вашингтон требовал от Сеула взять на себя расходы по переброске с американских баз стратегических вооружений на совместные военные учения на полуострове. Однако 12 июня 2018 года на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что прекратит дорогостоящие учения, если переговоры с Северной Кореей будут идти должным образом. После этого Южная Корея выразила надежду, что доля расходов южнокорейской стороны на военные нужды будет сокращена, однако американская сторона не пошла на подобные уступки.