Более 50 человек пропали без вести после того, как на нефтепроводе на юге Нигерии произошла утечка нефти и взрыв, что вызвало панику среди местного населения, сообщает The Guardian.

Разлив нефти произошел утром 1 марта. Магистральный нефтепровод Nembe управляется компанией Aiteo Group и доставляет сырую нефть к экспортному терминалу в городе Бонни. Компания еще не прокомментировал взрыв.

Как отмечает британское издание, в последние годы в крупнейшей нефтедобывающей стране Африки погибли сотни людей, поскольку обнищавшее население рискует своими жизнями, чтобы собрать топливо, вытекающее из трубопроводов или автоцистерн.

Как сообщалось, число жертв взрыва и последовавшего пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 120 человек. 68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах. В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших.

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