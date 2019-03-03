Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт Марса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Германского центра авиации и космонавтики, за первые четыре часа работы буровая установка HP3 марсианского зонда нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Красной планеты.

«Углубляясь, HP3, по-видимому, наткнулась на камень, наклонилась примерно на 15 градусов и либо сдвинула его, либо миновала», — сказал руководитель проекта HP3 Тильман Шпон.

Ранее американской автоматической межпланетной станции Mars InSight удалось записать и отправить на Землю шум ветра на Марсе.

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