Генеральная инспекция Национальной полиции Франции (IGPN) проводит расследование по факту ранения участника субботних протестов «желтых жилетов» в Париже.

Об этом сообщает агентство France-Presse. Манифестант был ранен в лицо из травматического оружия, которое использует полиция при разгоне демонстраций.

Инцидент произошел в районе Триумфальной арки. Как сообщили в префектуре полиции Парижа, раненому была оказана помощь сотрудниками спасательной службы.

«По запросу префекта полиции Мишеля Дельпеша открыто расследование данного инцидента», — добавили в префектуре.

Minval.az