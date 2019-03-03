Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его просьба к России взломать почту кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон была шуткой. Он назвал людей, воспринявших эти слова всерьёз, «больными».

Американский лидер напомнил, что в 2016 году он в саркастическом тоне просил Москву поделиться с ним письмами своего главного конкурента, если у Кремля они есть, передаёт информационно-аналитический центр «Медиа Ньюс».

«Тогда этот лживый CNN и другие говорят: „Он попросил Россию взломать электронные письма“. Ужасно», — подчеркнул Трамп.

Minval.az