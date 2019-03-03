Массовые протесты прошли в субботу вечером в нескольких городах Сербии — Крагуеваце, Пироте, Смедеревска-Паланке. Самая массовая акция, собравшая несколько тысяч манифестантов, прошла в Белграде.

Протест стартовал с митинга на площадке у философского факультета Белградского университета. Здесь перед собравшимися выступила активистка Мария Лукич, рассказавшая манифестантам о том, что подверглась домогательствам со стороны председателя муниципалитета Брус (Центральная Сербия) Милутина Еличича Ютка. Скандал разразился несколько дней назад, когда Мария Лукич, проработавшая у Еличича секретарем два года, выступила с обвинениями против своего бывшего шефа. Еличич сначала попытался отключить кабельное телевидение в 4,5-тысячном Брусе, чтобы горожане не смогли посмотреть ток-шоу, где выступила с обвинениями его бывшая секретарша, а потом подал в отставку с поста главы муниципалитета под давлением правящей Сербской прогрессивной партии, в которой он состоял, передает ТАСС.

Затем перед митингующими выступила внефракционный депутат Народной Скупщины (парламента) Сербии Мариника Тепич, заявившая, что протестующие распространяют «вирус свободы», а не вирус гриппа, как об этом ранее заявил президент Сербии Александар Вучич. «Мы не остановимся, потому что президент Вучич унижает нас каждый день, оскорбляет наш интеллект, достоинство, отнимает права, а также пенсии у пенсионеров и перспективу у молодежи», — заявила депутат с грузовика, который был приспособлен митингующими в качестве сцены.

Далее грузовик с звукоусиливающей аппаратурой двинулся по белградским улицам под грохот сербских рок-хитов прошлых лет. Следом шествовала колонна протестующих со свистками, вувузелами, барабанами, многие несли плакаты с обвинениями в адрес сербской власти. «Мы за народ, против бывших и настоящих воров!», «Из-за свободы!», «Вставай, Сербия!», «Уважайте закон!» — гласили плакаты. Организаторы шествия раздавали активистам и прохожим на улицах газету «Данас», являющуюся рупором оппозиции.

На акции протеста не было полиции, однако на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих. Акция завершилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у здания парламента.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

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