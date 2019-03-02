Любые меры, которые поставят под угрозу безопасность самопровозглашенного временного главы Венесуэлы, лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, создадут серьезную эскалацию и встретят осуждение.

Об этом в субботу заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«ЕС подчеркивает свою убежденность в том, что урегулирование многоаспектного кризиса в Венесуэле может быть только политическим, демократическим и мирным. В этой связи любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуаидо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение со стороны международного сообщества», — говорится в заявлении Могерини от имени ЕС.

По ее словам, члены Национального собрания «пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо полностью соблюдать», они «должны иметь возможность осуществлять свой парламентский мандат без запугивания их самих или членов их семей», сообщает РИА Новости.