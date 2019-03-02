В американском штате Мэриленд обвинения в истязании предъявлены 11-летней девочке. По версии полиции, она жестоко издевалась над годовалым младенцем, который скончался в результате полученных травм.

Полиция арестовала девочку, сообщает агенство «Интерфакс».

Предварительное расследование показало, что обвиняемую оставили с младенцем, чтобы она присмотрела за ребенком. Мать девочки также находилась в доме, но отошла на некоторое время, оставив детей наедине.

Что произошло затем, в полиции не сообщают. Отмечается лишь, что на теле годовалого мальчика были найдены раны, которые потребовали немедленной госпитализации. Через несколько дней он умер в больнице.

Полиция не уточняет, чем были нанесены раны и использовалось ли оружие. Детективы также затрудняются сказать, «в какой ситуации 11-летний ребенок может намеренно нанести такие травмы годовалому младенцу».

Семьи не состоят в родственных связях, но дружат. Мальчика и раньше оставляли под присмотром знакомых. По закону штата, присматривать за малолетними детьми могут только подростки начиная с 13-летнего возраста.

11-Year-Old Girl Charged in Connection with Baby’s Death https://t.co/CL3DOHz7Xz — PGPDNEWS (@PGPDNews) March 1, 2019

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