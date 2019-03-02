В списке наиболее опасных мафиози страны, находящихся в международном розыске, 38-летний Ди Лауро занимал второю строчку сразу после одного из главарей «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро. Правоохранители разыскивали его в течение последних 14 лет, в том числе в различных странах Европы, Азии и Латинской Америки.

В мае 2012 года Апелляционный суд Неаполя заочно приговорил Ди Лауро к пожизненному тюремному заключению за убийство ни в чем не повинного молодого итальянца Аттилио Романо, совершенное гангстерами по ошибке в январе 2005 года. По данным следствия, Ди Лауро стоит за многими крупными предприятиями каморры, а также поддерживает деловые отношения, в частности в сфере наркотрафика, с другой не менее влиятельной преступной организацией Италии — ндрангетой.

Три года назад в целях изменения внешности Ди Лауро сделал себе пластическую операцию. Кроме того, информаторы полиции утверждают, что, скрываясь от стражей порядка, он не раз переодевался в женскую одежду, передают РИА Новости.

Глава полицейского управления Неаполя Антонио Де Йезу сообщил журналистам, что при задержании Ди Лауро не имел при себе оружия и не оказал сопротивления.