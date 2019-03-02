Да Силва прибыл на кладбище в штате Сан-Паулу в сопровождении охраны. Выйдя из машины, он приветствовал собравшихся за ограждением сторонников, после чего присоединился к церемонии прощания.

Семилетний внук политика скончался в пятницу от последствий менингита. Экс-президент обратился с прошением разрешить ему присутствовать на похоронах. Ранее ему было отказано проститься с умершим старшим братом. Ему разрешили участвовать в семейной встрече после похорон, однако он предпочел остаться в тюрьме, сообщает РИА Новости.