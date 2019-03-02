Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва в субботу временно покинул тюрьму, где он отбывает срок за коррупцию, для участия в похоронах внука.

Да Силва прибыл на кладбище в штате Сан-Паулу в сопровождении охраны. Выйдя из машины, он приветствовал собравшихся за ограждением сторонников, после чего присоединился к церемонии прощания.

Семилетний внук политика скончался в пятницу от последствий менингита.  Экс-президент обратился с прошением разрешить ему присутствовать на похоронах.  Ранее ему было отказано проститься с умершим старшим братом. Ему разрешили участвовать в семейной встрече после похорон, однако он предпочел остаться в тюрьме, сообщает РИА Новости.

В апреле прошлого года Да Силва отбывает тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе 2018 года он был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Minval.az