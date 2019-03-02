«Под руководством Дональда Трампа США снова лидируют в космосе». Об этом упомянул вице-президент США Майкл Пенс на своей странице в Твиттере.

Так он отреагировал на запуск частного многоразового космического корабля Crew Dragon к МКС, разработанного в компании американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска SpaceX.

Пенс поздравил NASA и SpaceX с этим событием и заявил, что оно «приближает нас на один шаг к тому, чтобы отправлять американских астронавтов в космос с американской территории и на американских ракетах», — сообщают российские «Вести».

Напомним, что сейчас астронавты НАСА отправляются к МКС на российских кораблях.

Minval.az