Семья американского студента Отто Уормбира, умершего после приговора в Северной Корее, косвенно осудила президента США Дональда Трампа за восхваление лидера КНДР Ким Чен Ына.

В 2016 году 21-летний Уормбир был приговорен северокорейским судом к 15 годам каторжных работ за кражу агитационного плаката из гостиницы. Он был освобожден 17 месяцев спустя и передан США в состоянии комы. Спустя несколько дней Уормбир скончался, не приходя в сознание, сообщает ВВС.

28 февраля, завершились переговоры Ким Чен Ына и Трампа в столице Вьетнама Ханое. В тот же день американский президент заявил по поводу смерти Уормбира следующее: «Ким Чен Ын говорит мне, что не знал об этом, и я поверю ему на слово».

По словам президента США, Ким очень сожалеет о том, что произошло с американцем. Позже Трамп положительно отзывался о личных качествах главы КНДР, а также назвал его «настоящим лидером».

Родители умершего студента, Фред и Синди Уормбир, выпустили совместное заявление. Не называя Трампа по имени, они осудили восхваление северокорейского лидера.

«Мы с уважением относились к саммиту, пока он продолжался. Теперь мы должны высказаться. Ким и его режим зла несут ответственность за смерть нашего сына Отто. Ким и его режим зла несут ответственность за невообразимую жестокость и бесчеловечность. Никакие оправдания или щедрые похвалы этого не изменят», — говорится в заявлении.

Позже Трамп написал в своем «Твиттере», что его слова были неверно истолкованы и он считает КНДР ответственной за смерть Уормбира. «Отто и его семья стали потрясающим символом сильной страсти и силы, который останется в истории на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто думаю о нем!», — говорится в сообщении президента США.

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