Ранчо Neverland американского певца Майкла Джексона выставили на продажу за 31 миллион долларов.
Ранчо расположено в 65 км от Санта-Барбары и занимает участок земли площадью чуть более одной тысячи га.Общая площадь помещений, среди которых три гостевых дома, студия-кинотеатр, теннисный корт, бассейн и несколько подсобных помещений, составляет 1,2 тысячи квадратных метров.Певец купил ранчо в 1987 году за 19,5 миллиона долларов.
Michael Jackson’s Neverland Ranch Hit With Massive Price Cut https://t.co/Jki0QvmG7B pic.twitter.com/q1fSS1mQg2
— Unilagmusic Radio (@unilagmusic) March 2, 2019