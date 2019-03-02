В 2015 году за него были готовы заплатить в три раза больше, $100 млн, а в 2017 году цена снизилась до 67 млн. После этого объект был снят с рынка недвижимости, сообщает The Wall Street Journal.

Ранчо расположено в 65 км от Санта-Барбары и занимает участок земли площадью чуть более одной тысячи га.Общая площадь помещений, среди которых три гостевых дома, студия-кинотеатр, теннисный корт, бассейн и несколько подсобных помещений, составляет 1,2 тысячи квадратных метров.Певец купил ранчо в 1987 году за 19,5 миллиона долларов.