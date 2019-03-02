Несколько тысяч сторонников движения «желтых жилетов», собравшихся в субботу на Елисейских полях, начали согласованный марш от Триумфальной арки по улицам Парижа.

Возглавляют колонну две группы манифестантов, несущие в руках растяжки, на которых написано: «Власть народу!» и «Франция разграблена олигархами. Сопротивление».

Сопровождают демонстрантов усиленные отряды полиции, которые следят за тем, чтобы манифестация проходила по согласованному маршруту.

Акция протеста проходит в спокойной обстановке. Демонстранты, которых в эту субботу на Елисейских полях значительно меньше, чем в предыдущие, направляются в сторону площади Альма. Их конечной точкой станет площадь Данфер-Рошро в 14-м округе Парижа.

Еще одним местом сбора «желтых жилетов» станет Марсово поле в 7-м округе французской столицы. Там демонстранты решили устроить «большой пикник граждан», передает ТАСС.

Акция протеста в настоящий момент проходит и в Лионе, где группа манифестантов собралась перед городским Дворцом правосудия. Собрания «желтых жилетов» запланированы также в Нанте, Бордо, Лилле и других крупных городах страны.

Minval.az