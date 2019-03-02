В конце февраля на берег в Южной Калифорнии выбросило рыбу больше двух метров в длину. Сначала ее приняли за обычную луну-рыбу, но потом выяснилось, что таких животных никогда не видели в Северной Америке, пишет RTVI.

Рыбу нашли стажеры, которые работали в природном заповеднике Кол Ойл Пойнт. Фото выложила в фейсбук заповедника специалист по охране окружающей среды Джессика Нильсен. Нильсен также подумала, что на берег выбросило обычную луну-рыбу (mola mola).

Снимок в фейсбуке увидел биолог из университета Калифорнии Томас Тернер, который решил прогуляться с сыном до места, где нашли рыбу. Там он сделал свои фото животного и загрузил их на сайт iNaturalist, пользователи которого помогают друг другу определить виды растений и животных.

На iNaturalist луну-рыбу из Калифорнии увидели коллеги морского ученого из Австралии Марианны Нигаард. Они переслали фотографии ей.

Нигаард, по ее словам, «чуть не упала со стула», когда увидела снимки. Оказалось, что на берег в Калифорнии выбросило скрытую луну-рыбу (mola tecta), которую в 2014 году обнаружила как раз Нигаард.

Нигаард «охотилась» за рыбой несколько лет. Это был первый за 125 лет новый вид лун-рыб, который обнаружили исследователи. Спустя три года рыба получила свое название. Нигаард и ее коллеги писали, что место обитания mola tecta — южное полушарие Земли, хотя в 1890 году ее видели в Нидерландах. Mola Tecta могут достигать трех метров в длину и весят до двух тонн.

Свое название рыба получила из-за того, как ее обнаружили. Оказалось, что долгое время скрытая луна-рыба считалась обычной, так как ученые просто не замечали ее отличий. При этом самую обычную луну-рыбу считали наоборот редким представителем рода.

«Эта рыба долгое время была вне поле зрения и не привлекала к себе внимания», — рассказала Нигаард в интервью CNN.

Ученые пока не могут сказать, как рыба смогла переплыть экватор и оказалась в Северной Америке. Специалисты также пока не могут сказать единичный ли это случай или скрытые луны-рыбы регулярно приплывают к берегам Калифорнии.

Нигаард хочет сверить образцы тканей рыбы, найденной в Калифорнии, с образцами, которые она получила от рыб, обнаруженных в Австралии. Так она хочет понять, насколько они связаны.

Minval.az