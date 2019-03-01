Власти Пакистана собираются подать в ООН жалобу на действия Индии.

Пакистан обвиняет Индию в экологическом терроризме в связи с недавними ударами индийских ВВС по пакистанской территории в районе города Балакот, сообщает Reuters,.

«Произошел акт экологического терроризма. Нанесен серьезный ущерб окружающей среде», — заявил советник премьер-министра Пакистана по вопросам изменения климата Малик Амин Аслам.

По его словам, самолеты Индии сбросили бомбы на лесной заповедник, и в данный момент правительство Пакистана подробнее изучает причиненный природе ущерб, чтобы подать жалобу в ООН.

Как сказано в тексте резолюции 47/37 Генеральной Ассамблеи ООН, бесцельное уничтожение окружающей среды, которое не оправдано необходимостью военных действий, несомненно противоречит международному праву.

Minval.az