Участие депутатов Госдумы России в шествии по случаю 27-й годовщины геноцида в Ходжалы продолжает вызывать возмущение у армян. Ранее этот шаг российских парламентариев Оксаны Пушкиной, Дмитрия Савельева и Ирины Родниной осудил посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, которое носит явно антиармянский характер. Нам вовсе не понятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой «миссией» участвуют в подобных акциях», — выступил с заявлением посол.

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Ереванский телеграм-канал «Баграмяна, 26» иронизирует над заявлением армянского посла: «Пока посол Армении в России Вардан Тоганян лоббировал Никиту Исаева посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы увел из-под его носа российских депутатов-членов межпарламентснкой комиссии Дружбы России и Армении, которые приняли участие в антиармянской акции в Баку.

Друзья Армении приняли участие в акции против Армении. Такого провала не было даже при самом худшем после Армении в РФ Олеге Есаяне».

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