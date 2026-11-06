Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с резкими заявлениями в адрес Дональда Трампа и Флавиу Болсонару, сына бывшего бразильского президента.

«Флавиу Болсонару приносит неудачу. Он заставил Трампа проиграть. Приехал в США — и Трамп проиграл. Он отправился туда искать защиты. Посмотрим, какую защиту он получит. Ему придётся вернуться в Бразилию и ответить по судебным делам», — заявил Лула.

Бразильский лидер также связал свою победу на выборах с политическими неудачами зарубежных лидеров.

«Важно и другое: на той же неделе, когда я победил, Нетаньяху проиграл в Израиле, а мой друг Трамп, похоже, проигрывает в США. Это была выдающаяся победа бразильского народа, урок всему миру», — подчеркнул он.

По словам Лулы, бразильцы своим выбором дали понять, что страна не намерена подчиняться чужому влиянию.