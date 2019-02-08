Почему в Баку принимали и принимают сторонника «независимости Карабаха»? И даже его признания Россией

Информационная война имеет множество «прочтений» и преломлений. Одна из них — работа с экспертным сообществом «третьих стран». Сегодня Азербайджан проводит такую работу весьма активно, в том числе и в России, что вызывает в армянской «тусовке» нешуточное беспокойство. Достаточно вспомнить, как напугала ереванский околополитический «бомонд» состоявшаяся в Джоджуг Марджанлы экспертная конференция «Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе», организаторами которой выступили Международное евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб, а московский политолог Геворг Мирзаян открыто предупреждал своих сограждан: Азербайджан активно работает с российским экспертным сообществом, и если завтра это сообщество станет «проазербайджанским», то военных гарантий для Армении со стороны России может уже не быть.

Только вот среди этого экспертного сообщества есть разные люди. Одни хотят укрепить отношения Москвы и Баку и считают, что ставка на Ереван России только мешает. Другие ищут возможности сблизить позиции и укрепить в Баку влияние Москвы (что, будем реалистами, для российских экспертов и политологов ни в коей мере не может считаться чем-то предосудительным, а как раз наоборот). Мотиваций множество. Но есть и еще одна категория — тех, кто, будучи не особенно заметным и востребованным в этом самом экспертном сообществе, рассматривает свое участие в двусторонних проектах исключительно как возможность состричь с принимающей стороны ощутимые материальные дивиденды, и желательно «за просто так». А если на другой стороне предложат чуть больше, то без сомнений и душевных терзаний переметнутся в противоположный лагерь.

В последнее время на «российско-азербайджанских» экспертных и дискуссионных площадках замелькал и некий Никита Исаев. Он позиционирует себя как эксперт-политолог, возглавляет Институт актуальной экономики и мелькает на российских крикливо-скандальных телешоу — впрочем, далеко не на первых ролях.

В конце января 2019 года Никита Исаев удостоился аудиенции у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. А затем объявил: они-де договорились налаживать отношения Москвы и Еревана и для этого создают новую дискуссионную площадку. «Я предложил Николу Пашиняну рассмотреть вопрос о создании постоянно действующей диалоговой площадки. В дискуссионный клуб войдут общественные деятели, политики, представляющие все спектры политических взглядов. Таким образом, нам удастся заполнить пробелы в отношениях двух стран и сформировать единое восприятие нерушимой дружбы и доверия между нашими народами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян мою инициативу поддержал. В ближайшее время мы проработаем вопрос создания этой дискуссионной площадки. У меня уже запланирован визит в Ереван, где мы проведем ряд встреч и наметим дальнейшие планы» — рассказывал Исаев.

В армянском секторе соцсетей поднялась форменная буря. Как это так — Пашинян встречается с «лоббистом Азербайджана»! Заговорили даже, что посол Армении в РФ Вардан Тоганян «подставил» Пашиняна, организовав ему встречу с Исаевым.

Оставим в стороне ироничные вопросы, считают ли в Армении, что «лобби» — это такой армянский национальный бренд, вроде запеченных свиных ножек на новый год, и пребывают ли здесь в уверенности, что лоббировать свои интересы в третьих странах «многострадальному армянскому народу» позволено, а вот всем остальным и тем более «этим азербайджанцам» — никоим образом. Тем более не будем акцентировать внимания на ляпсусах армянской дипломатии. Во-первых, таких прецедентов слишком много, а во-вторых, пусть с этими ляпсусами разбирается ереванская аудитория. Важно другое. Сначала ереванский Телеграм-канал «Баграмяна, 26», который постепенно выдвигается здесь на роль одного из рупоров пашиняновского «ближнего круга», проинформировал: «Как сообщили нам в правительстве, Исаева они знали как политика, который активно критиковал бывшие армянские власти в лице Сержа Саргсяна, много говорил об их коррумпированности, а по поводу Карабаха говорил о необходимости признания его независимости Россией (выделено нами — Minval.az)».

Прошло совсем немного времени, и господин Исаев дал интервью ереванскому агентству Tert.am. Сначала он предсказуемо делал рекламу своему еще не созданному дискуссионному клубу. В самом деле, в 2012 году в Армении по инициативе Дмитрия Киселева был создан «Грибоедовский клуб», но его деятельность вскоре заглохла. Уже осенью 2018 года попытались создать на его базе новый клуб — «Лазаревский», но первое же заседание в Ереване ознаменовалось громким скандалом. Дело не только в провокационных заявлениях небезызвестного Затулина, по поводу которых Азербайджан официально заявлял протест. Просто с Пашиняном и его «командой» участники клуба обошлись без должной почтительности. И вот теперь Исаев констатирует, что «дискуссионной площадки» у Москвы и Еревана нет, «Грибоедовский клуб» заглох, «Лазаревский» своих задач не выполняет, а что-такое двум странам необходимо. Но затем уже комментирует обвинения в «лоббизме Азербайджана». И заявляет: «Обвинять меня в проазербайджанской ориентации — близорукость. Находясь в Армении, я неоднократно давал интервью, публично заявил о том, что Россия должна признать независимость Карабаха. Очевидно же, что это далеко не проазербайджанская позиция (выделено нами — Minval.az)».

И вот как это понимать? Господин Исаев с завидным энтузиазмом принимает участие в работе «азербайджанских» экспертных и дискуссионных площадок, но при этом в армянских СМИ позиционирует себя как сторонник «независимости Карабаха»? И даже его признания Россией? И его при этом принимали и принимают в Баку? Но, простите, в качестве кого?

Конечно, здесь можно долго рассуждать о необходимости «широкой дискуссии», где, дескать, сталкиваются разные мнения. Но не откроем большого секрета, если скажем: дискуссионные площадки тоже разные. Есть те, где на уровне экспертов и активистов НПО обсуждаются возможные пути решения карабахской проблемы (какой у этих дискуссий, условно говоря, практический КПД — отдельная тема). А есть те, где речь идет, например, об укреплении отношений Азербайджана и России, необходимости отказа российской дипломатии от слишком уж явного «армянского акцента». И вот тут присутствие политолога, который в Баку рассуждает о дружбе России и Азербайджана, а в России ратует за признание оккупационного режима в Карабахе «независимым государством», выглядит как минимум странно. Это если искать самый мягкий и литературный термин.

Возможно, конечно, что агентство Tert.am слова Никиты Исаева, скажем так, «исправило и дополнило», а проще говоря, бесстыдно исказило. В конце концов, подобные грешки за армянскими СМИ водятся уже давно. Переиначивали в пользу себя, любимых, и заявление и.о. заместителя главы Миссии США в ОБСЕ Грегори Макриса, и посла Чехии в Армении Петра Микиски, и ныне покойного представителя Франции в МГ ОБСЕ Бернарда Фасье, и его американского коллеги Роберта Брадтке. К словам «эксперта-политолога» здесь могли отнестись с еще большей легкостью.

Но дело не ограничивается одним этим интервью. Есть еще процитированное Телегам-каналом «Баграмяна, 26» разъяснение правительства Армении, где заявили, что знают Исаева как сторонника признания Россией независимости ханкендинского оккупационного режима. И самое главное, сам политолог не спешит внести ясность и потребовать от Tert.am опровержения. Если, конечно, там действительно есть что опровергать. И складывается впечатление, что господин Исаев ой как «близок к провалу». Потому как внести ясность в его «экспертную деятельность» не мешало бы. Потому как сегодня, на фоне регулярного появления господина Исаева на «азербайджанских» дискуссионных площадках, надо бы разобраться, как воспринимать и как принимать этого господина в столице Азербайджана 23 февраля. И принимать ли вообще.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az