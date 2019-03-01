Ученые из Университетского колледжа Лондона доказали, что если человек старше 50 лет слишком много времени проводит перед телевизором, это ухудшает его когнитивные способности. И особенно — словесную память.

Подробности исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. В эксперименте приняло участие более 3600 людей, преодолевших 50-летний рубеж, за ними наблюдали в течение 6 лет. Ни у одного из них на начало эксперимента не было диагностировано деменции или схожих проблем. В результате те, кто смотрел телевизор более 3,5 часов в день, испытывали явные проблемы с языковой памятью — способностью быстро вспоминать нужные слова и выражения. В своих выводах ученые опирались также на социально-экономический статус участников, их психическое и физическое здоровье.

— В течение четверти века высказывалось предположение, что избыток телевидения может способствовать развитию деменции, но это утверждение остается недостаточно проверенным опытным путем. До сих пор не было конкретных рекомендаций, сколько можно проводить перед телевизором пожилым людям, — пояснил один из авторов исследования Эндрю Степто.

Для оценки влияния телевидения ученые использовали тесты на вербальную память и семантическую беглость.

— Ключевой вопрос в том, почему телевидение так связано с когнитивными функциями. Лабораторные эксперименты показали, что при просмотре телепередач мозг более «бдителен», но менее сконцентрирован. Кроме того, он находится под влиянием быстрой смены картинки, звуков. В отличие от Интернета и компьютерных игр, телевидение является наиболее пассивным способом получения таких стимулов мозга, — говорит Эндрю Степто.

Minval.az