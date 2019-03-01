Индия считает, что у нее с Пакистаном достаточно эффективных каналов для диалога, и посредничество третьих стран для урегулирования сложившихся проблем не требуется. Об этом заявил источник в индийском МИД, передает РИА Новости.

«Мы полагаем, что у Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для взаимодействия, и в посредничестве третьих сторон нет необходимости», — сказал дипломат.

Как отметил собеседник, деэскалация сложившейся напряженности в спорном Кашмире «требует того, чтобы Пакистан принял немедленные и заслуживающие доверия действия против террористических группировок и их инфраструктуры на своей территории». «Мяч на стороне Пакистана», — указал источник.

По его словам, в Нью-Дели не считают, что действия индийской стороны спровоцировали последнее обострение конфликта в спорном для Индии и Пакистана Кашмире. «Большинство других стран выразили понимание нашей позиции», — добавил представитель дипведомства южноазиатской страны.