Соединенные Штаты объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Хамзы бен Ладена.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф на брифинге для журналистов.

«Сегодня Госдепартамент объявляет награду в размере до $1 млн за информацию, которая может привести к идентификации или указать на местонахождение в любой стране лидера группировки «Аль-Каида» Хамзы бен Ладена», — сказал он.

Хамза бен Ладен — сын ликвидированного в 2011 году главаря группировки «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена. 14 августа 2015 года бен Ладен был официально объявлен членом «Аль-Каиды». Позже он выступил с угрозами в адрес США.

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