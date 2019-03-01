Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын на саммите во вьетнамском Ханое договорились, что проведут новую встречу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ЦТАК рассказали, что Трамп по итогам встречи с Ким Чен Ыном поблагодарил последнего за «активные усилия для того, чтобы встреча состоялась», а также пообещал новый саммит США и КНДР.

Также в агентстве подчеркнули, что власти КНДР считают переговоры необходимыми для достижения «прорыва» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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