Герцогиня Сассекская Меган Маркл произвела впечатление на британскую королеву Елизавету II своим трудолюбием, и та решила ее поблагодарить, сообщает Fox News.

Маркл и принц Гарри недавно вернулись из поездки в Марокко, где они провели три дня, работая по протокольному плану официального визита. Они посетили Мухаммеда VI, короля Марокко, и его сестер-принцесс. Ко всему прочему, они побывали в Королевском конном клубе, где лошади занимаются с детьми-инвалидами.

Королева была поражена энергией и выносливостью герцогини Сассекской, учитывая, что та ждет ребенка.

Трудолюбие королевской пары настолько впечатлило королеву, что она собирается даровать им редкую честь — благодарственное письмо, чтобы выразить признательность за их преданность и плодотворную работу во время официального тура в Марокко.

Отмечается, что Елизавета II обычно скупа на похвалу для членов своей семьи, и тот факт, что она готова поблагодарить внука и его супругу за работу, говорит о многом.

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