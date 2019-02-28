Генеральный прокурор Израиля намерен предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, фактическое предъявление обвинений будет зависеть от результатов после необходимых слушаний. Это может произойти после выборов, 9 апреля. У премьер-министра Израиля есть шанс переубедить генерального прокурора.

Подчеркивается, что разбирательство в отношении Нетаньяху существенно осложнит его положение в предстоящей предвыборной гонке.

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