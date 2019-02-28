Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские власти не согласны с докладом ООН о нарушении прав человека во время беспорядков в секторе Газа в 2018 году, сообщает в четверг газета «Таймс оф Исраэл».

«Израиль полностью отвергает доклад», — сказал министр, назвав документ «враждебным, лживым и необъективным».

«Никакой орган не может отвергать право Израиля на самозащиту и его обязанность защищать население и границы страны от насильственных посягательств», — подчеркнул И.Кац.

Minval.az