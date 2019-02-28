Эдвард Никсон, младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает AP.

По информации Фонда Ричарда Никсона, он скончался в среду, 27 февраля, в медицинском учреждении Ботелла в штате Вашингтон.

Как отмечается, Эдвард Никсон принимал деятельное участие в президентских кампаниях своего брата в 1968 и 1972 годах. Подчеркивается, что Эдвард Никсон «стойко защищал оставленное его братом наследие Белого дома».

В агентстве добавили, что семья Никсона называла его «источником силы», а также «опорой семьи».

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