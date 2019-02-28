Массовое захоронение с десятками человеческих останков нашли в сирийском городе Багуз, расположенном практически на границе с Ираком. Об этом сообщил один из командиров «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США, передает Reuters.

Как отмечается, братскую могилу обнаружили на территории, недавно захваченной у членов террористической группировки «Исламское государство».

«Они были убиты», — рассказал агентству Аднан Африн, добавив, что большую часть жертв обезглавили.

Предполагается, что останки принадлежат людям из меньшинства езидов — народности курдской этнической группы. В то же время это еще необходимо подтвердить. Африн добавил, что большая часть жертв — женщины.

Багуз — последний город в долине Евфрата, который частично контролируется боевиками ИГ.

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