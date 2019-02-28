Генеральный прокурор Египта Набиль Садек заявил, что причиной крушения локомотива на вокзале в Каире, где погибли не меньше 25 человек, стала ссора двух машинистов и халатные действия одного из них. Об этом 27 февраля сообщило агентство AP.

Сообщается, что машинист одного из локомотивов покинул кабину для выяснения отношений с машинистом другого, который перегородил дорогу. Последний дал задний ход, а первый, который остался без машиниста, в этот момент начал набирать скорость, что привело к столкновению с пристройкой основного здания вокзала в Каире. В итоге там начался пожар и произошел взрыв.

«Водитель покинул вагон, не приняв никаких мер для его торможения», — заявил Садек.

Это привело к гибели 25 человек, еще 47 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

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