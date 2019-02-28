Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выступил с утверждением, что представители компании Trump Organization, принадлежащей президенту США, в 2016 году хотели в качестве рекламного трюка подарить главе российского государства Владимиру Путину одну из квартир в небоскребе в Москве, который в итоге так и не был построен.

Как передает ТАСС, Коэн выступал на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. Он, в частности, отвечал на вопросы конгрессменов о приписываемом России сговоре с избирательным штабом Трампа и строительстве небоскреба в российской столице.

Речь идет о планах Trump Organization построить высотное знание Trump Tower в Москве. Проект официально был свернут в январе 2016 года. Одним из его инициаторов являлся американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, якобы имевший в прошлом деловые связи с Трампом.

Коэна попросили прокомментировать опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что Сэтер предлагал подарить Путину пентхаус стоимостью $50 млн. «Это был рекламный трюк, в таком случае цены за квадратный метр взлетели бы», — отметил бывший юрист нынешнего американского лидера. Он подтвердил, что обсуждал с Сэтером такое предложение.

Как сообщил ранее американскому интернет-ресурсу BuzzFeed сам Сэтер, суть плана заключалась в том, что многие состоятельные люди в России захотели бы иметь жилье в том же доме, что и президент РФ. По версии источников BuzzFeed, Коэн обсуждал данную идею с неким лицом, якобы являвшимся «представителем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова». Издание отмечает, что «план в итоге не получил никакого развития».

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