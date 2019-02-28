Мандат личного представителя действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, посла Анджея Каспшика продлен на год.

Об этом в интервью Report заявил Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Я переназначил посла Анджея Каспшика в качестве своего личного представителя по конфликту, мы верим в Минский процесс и будем продолжать обеспечивать поддержку, необходимую для успеха», -заявил М. Лайчак.

Таким образом, польский дипломат в 23-ий раз назначен личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Отметим, А.Каспшик занимает эту должность с января 1997 года.

Minval.az