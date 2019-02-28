США препятствуют выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», распространяя ложные слухи среди населения. Об этом говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии.

«Командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу, более того, вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждут разруха, насильственный призыв в армию и аресты», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны России.

Подчёркивается, что подконтрольные США вооружённые группировки насильственно удерживают беженцев в лагере, требуя в обмен на выход значительные суммы.

При этом, по результатам проведённого в начале февраля опроса, большинство беженцев хотели бы покинуть лагерь и вернуться в места постоянного проживания.

Координационные штабы России и Сирии призвали мировое сообщество содействовать возвращению беженцев на родину.

Minval.az