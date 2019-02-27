Значительное сокращение числа долларовых миллиардеров произошло в Китае, что увязывается с неутешительным состоянием фондового рынка в стране.

Как сообщает журнал Hurun, на конец прошлого года эта «армия» составила 658 человек, на 161 магната меньше, чем в конце 2017 года.

«Спад фондового рынка и 65-процентное падение курса национальной валюты — основные причины случившегося», — заявил главный автор исследования Руперт Хугеверф. Так, в прошлом году индекс крупнейшей в стране Шанхайской фондовой биржи снизился сразу на 25,7 процента.

Тем не менее, по числу миллиардеров Китай четвертый год подряд опережает США, где данный показатель составил 584 богача при увеличении на 13 человек. По количеству граждан с личным состоянием от 1 млрд долларов и выше лидирует Пекин — 103 магната. На втором месте идет Нью-Йорк (92), за которым расположился Гонконг (69). В пятерку лидеров также вошли Шэньчжэнь и Шанхай. Москва оказалась на седьмом месте вслед за Лондоном.

В общей сложности в мире сейчас насчитывается 2 470 миллиардеров (сокращение на 224). Их совокупное состояние за год уменьшилось на 950 млрд долларов — до 9,6 трлн долларов США.

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