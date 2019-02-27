Турция выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном и готова помочь в урегулировании сложностей в отношениях двух стран, заявил в среду глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Турция обеспокоена напряженностью. Призывает стороны к здравомыслию и сдержанности. Турция готова внести вклад в снижение напряженности между Пакистаном и Индией», — приводит слова М.Чавушоглу Анатолийское агентство новостей.

По его словам, Анкара готова «способствовать разрядке напряженности между Пакистаном и Индией».

Minval.az