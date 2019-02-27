Президент Ирана Хасан Роухани надеется на развитие отношений с Арменией в условиях американских санкций.

«Мы достигли хороших договоренностей по разным направлениям. Надеемся, что станем свидетелями развития существующих хороших отношений с Арменией. Мы выразили удовлетворение в связи с позицией Армении по вопросу несправедливых санкций в отношении Ирана», — сказал Х.Рухани на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду в Тегеране, передает Интерфакс.

«Цель наших двух стран — продвигать работу в наших интересах и не позволить, чтобы какая-либо третья страна вмешивалась в эти работу и сотрудничество», — заявил президент Ирана.

По его словам, существует большой потенциал в развитии экономических отношений между двумя странами.

«Иран выразил готовность участвовать в программе строительства транспортного коридора Север-Юг. Обсудили также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, информационных технологий. Выражаем нашу готовность развивать связи в этом направлении», — отметил Х.Рухани.

По его словам, в контексте сотрудничества с Арменией в электроэнергетической сфере была рассмотрена возможность формата трехстороннего сотрудничества с участием Грузии и четырехстороннего — с участием России.

«Мы также выразили готовность Ирана увеличить объем поставок газа в Армению. Готовы также к сотрудничеству в трехстороннем формате — экспортировать газ в Грузию», — отметил Х.Рухани.

Minval.az