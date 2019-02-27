Полиция безопасности Швеции СЕПО задержала человека, который подозревается в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Как отмечается, это произошло в центре Стокгольма вечером 26 февраля.
«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», —заявил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.
Подчеркивается, что в данный момент шведская полиция проводит дополнительное расследования.