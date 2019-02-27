Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket.

Таким образом, пользователей WhatsApp невозможно будет добавить в какую-либо группу без их согласия. По умолчанию пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто числится в списке контактов, а предложения от всех остальных будут сразу же блокироваться. Кроме того, в мессенджере даже не будут появляться подобные уведомления.

Отмечается, что данная функция появилась в последней тестовой версии WhatsApp, и вскоре ее появление ожидается в обновленной версии мессенджера.

Minval.az