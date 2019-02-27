Действующий президент Нигерии Мохаммаду Бухари от партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» (APC) одержал победу на президентских выборах в стране.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в заявлении избирательной комиссии Нигерии.

«Мохаммаду Бухари из партии APC, удовлетворив требования закона и набрав наибольшее количество голосов, объявляется победителем и избран вновь», — сообщается в Twitter комиссии.

Отмечается, что Бухари набрал более 15 миллионов голосов, обойдя своего ближайшего соперника от «Народно-демократической партии» (PDP) примерно на четыре миллиона голосов.

В заявлении комиссии отмечается, что всего действительных голосов было около 27,3 миллионов, при этом зарегистрированных избирателей 82,3 миллиона.

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