Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ошибочными высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва и Анкара не пришли к единому пониманию, какие курдские формирования в Сирии считать террористическими. Об этом турецкий лидер сообщил в среду в интервью телеканалу NTV.

«В составе моего кабинета министров на протяжении многих лет работали мои курдские братья. Утверждения Лаврова ошибочны, неправильно такое говорить. Полагаю, что наш министр иностранных дел уже сделал необходимое предупреждение», — сказал Эрдоган.

Глава МИД РФ 24 февраля в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix заявил, что у России и Турции «нет единого понимания того, кого среди курдов считать террористами». По словам Лаврова, у Анкары «особая позиция», Москва «понимает ее обеспокоенность, но все-таки необходимо отделять зерна от плевел и посмотреть, какой из курдских отрядов на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турецкой республике».

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