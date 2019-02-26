В распоряжении сайта «Казанский репортер» оказалась запись, сделанная, как рассказали очевидцы, в одной из зеленодольских больниц России. В кадре – мужчина с ножом в спине, который в течение почти 2-х минут неровной походкой идет в «курилку». Медики вокруг пытаются убедить его не делать резких движений.

«Куда пошел-то? Владимир, ты вообще что-ли без ума? Куда ты пошел?» — спрашивает одна из героинь ролика, а вторая уточняет, что у него нет сигарет, а значит, и идти никуда не надо.

«Молодой человек, вы сейчас умрете», — вежливо замечает мужчина в белом халате, призывая пациента в трусах, все-таки, добравшегося до выхода из больницы, развернуться. После парень возвращается в отделение.

«Пациенту была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, в том числе оперативная. На данный момент его состояние оценивается как стабильное», — заявили в пресс-службе Минздрава РТ,

комментируя ситуацию.

Minval.az