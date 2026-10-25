Американский предприниматель Илон Маск назвал европейцев и неоконсерваторов, выступающих за продолжение войны в Украине, «кровожадными поджигателями войны».

Так он отреагировал на публикацию в соцсети X, автор которой обвинил представителей этих групп в стремлении бесконечно затягивать конфликт.

Ранее Маск заявил, что испытывает «полнейшее презрение» к лицемерным и злонамеренным поджигателям войны. По его словам, они выступают «за бесконечную бойню и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта».

