Верховная рада во вторник, 26 февраля, одобрила за основу и в целом законопроект №10067 о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. За закон проголосовали 263 нардепа.

Подчеркнем, на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. гривен, , передает РБК-Украина.

«Решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2019», украинско-американских учениях «Си Бриз — 2019», украинско-румынских учениях «Риверайна — 2019», многонациональных учениях «Кленовая Арка — 2019» и украинско-британском учении «Вориер Вотчер — 2019″ одобрить», — говорится в тексте закона.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

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